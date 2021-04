NBA – È definitivamente scaduto il contratto tra Kobe Bryant e Nike

Dopo il ritiro, nell’aprile del 2016, Kobe Bryant aveva firmato un nuovo quinquennale con Nike per rimanerne uno dei suoi atleti di spicco. Oggi, come riportato da Nick DePaula, il contratto è scaduto e Vanessa Bryant ha deciso di non prolungarlo. Termina così la collaborazione tra Black Mamba e Nike, iniziata nel lontano 2003.

Kobe originally signed a 5-year endorsement deal extension with Nike after retiring in April, 2016. https://t.co/3ndzFMbprq — Nick DePaula (@NickDePaula) April 19, 2021

Se non cambierà nulla in futuro, ciò vuol dire che non verranno più messi sul mercato nuovi prodotti Nike legati a Kobe. Lo scorso dicembre era circolato il retroscena secondo il quale, prima della sua tragica morte, Kobe Bryant avesse già deciso di non rinnovare il proprio accordo con Nike per iniziare un suo brand di scarpe che si sarebbe chiamato “Mamba”.

