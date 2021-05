Ben Simmons, Rudy Gobert e Draymond Green: saranno questi i 3 finalisti per il Defensive Player of the Year 2020-21. La NBA li ha annunciati nella notte italiana, insieme ai finalisti di tutti gli altri suoi premi individuali. Tra i principali candidati per il trofeo c’era anche Bam Adebayo, il quale però è stato “snobbato”. Fin da subito l’account Twitter dei Miami Heat si era mostrato contrariato dal non vedere il proprio centro tra i migliori 3 difensori della stagione.

Poi però è arrivata la reazione piccata anche dello stesso Adebayo. Il centro degli Heat, All Star per la seconda volta in carriera in questa stagione, ha twittato 4 semplici lettere: “Haha”. Una risata nervosa all’esclusione dal terzetto dei finalisti nonostante un’ottima stagione a livello difensivo. Bam Adebayo ha mantenuto 1.2 recuperi e 1.0 stoppate di media in questa stagione regolare, con un Defensive Rating di 109.6.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.