Russell Westbrook è il miglior giocatore in NBA, secondo Rasheed Wallace

Russell Westbrook ha da poco concluso la sua quarta stagione con una tripla-doppia di media, l’unico a riuscirci più di una volta dopo Oscar Robertson. Westbrook ha portato gli Washington Wizards all’ottavo posto a suon di triple-doppie nella seconda parte di stagione, conquistandosi il premio di “miglior giocatore della NBA” nel cuore di Rasheed Wallace.

Rasheed Wallace, ex campione NBA, ormai ritiratosi da diversi anni, ha definito proprio Westbrook il miglior giocatore NBA attualmente, ospite della trasmissione The Jump su ESPN.

Devo dirlo, Russ è il miglior giocatore in NBA al momento. Non voglio mancare di rispetto a KD, Kyrie, LeBron o Steph. So che Curry è il capocannoniere, ma guardate cosa sta facendo questo ragazzo. Non voglio mancare di rispetto agli altri giocatori, ma Russell Westbrook sta dominando. Se dovessi avere uno scopo nei meeting di squadra, sarebbe come fermare Russ.