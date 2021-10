Nelle scorse ore Ben Simmons si è nuovamente allenato con i Philadelphia 76ers, dopo che lo aveva fatto già domenica. L’australiano, in rotta con la dirigenza, non sembra avere un rapporto molto positivo anche con i compagni, che nelle scorse settimane lo avevano anche criticato pubblicamente. Il secondo allenamento di Simmons dopo il suo ritorno ai Sixers non è andato molto bene e ha fatto parlare di lui, ancora una volta in negativo.

Erano infatti presenti le telecamere, che hanno ripreso Simmons mentre apparentemente si allenava col cellulare in tasca. Non esattamente il genere di concentrazione che ci si aspetterebbe da uno dei leader della squadra, anche se la notizia è stata parzialmente smentita. Secondo la “correzione” di Marc Stein, in tasca Simmons avrebbe avuto la maglia di allenamento e non il cellulare, anche se bisogna ammettere che questa sembri più una smentita “ordinata” dall’entourage del giocatore che una genuina.

Ben Simmons appears to have practiced today with a phone in his pocket … as the enclosed video shows.

We covered the latest on the Simmons trade front and the growing belief that he has not already played his last game a Sixer here: https://t.co/1zmRAUMJ6b https://t.co/j4nRr4T18D

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 18, 2021