Raddoppiano i problemi di Covid-19 per i Boston Celtics. Dopo la positività di Jaylen Brown qualche giorno fa, la franchigia ha poco fa annunciato anche quella di Al Horford. Il centro, tornato a Boston questa estate, sarà quindi indisponibile a tempo indeterminato, finché non sarà guarito.

The Celtics say Al Horford has tested positive for COVID-19 and has joined Jaylen Brown on the list of Boston players in quarantine. pic.twitter.com/ktLZoNUlKG

— Marc Stein (@TheSteinLine) October 12, 2021