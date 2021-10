Sekou Doumbouya, 15° scelta assoluta al Draft 2019, sta per cambiare nuovamente squadra. Poche settimane fa il francese era un giocatore dei Detroit Pistons, che lo hanno ceduto ai Brooklyn Nets i quali poco dopo lo hanno girato agli Houston Rockets. Questi ultimi hanno immediatamente tagliato Doumbouya, che ora sta per firmare un two-way contract con i Los Angeles Lakers, come riportato da Shams Charania.

The Lakers are progressing toward a two-way deal with free agent forward Sekou Doumbouya, sources tell @TheAthletic @Stadium. Doumbouya was the No. 15 pick in the 2019 NBA Draft.

— Shams Charania (@ShamsCharania) October 12, 2021