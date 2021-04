Qualche settimana fa, mentre Indiana University era alla ricerca di un nuovo allenatore, un nome caldo per la sua panchina sembrava essere Brad Stevens. Secondo alcuni rumors l’attuale coach dei Boston Celtics avrebbe potuto lasciare immediatamente i biancoverdi per tornare in NCAA, dove ha allenato dal 2007 al 2013 a Butler. In realtà Indiana ha poi scelto Mike Woodson, ormai ex assistente di Tom Thibodeau ai Knicks.

Una trattativa tra Indiana e Brad Stevens però c’è stata veramente, e l’offerta del college al coach sarebbe stata ricchissima. Secondo quanto riportato da Adrian Wojnarowski su ESPN, Indiana avrebbe offerto a Stevens un contratto di 7 anni per 70 milioni di dollari complessivi. L’allenatore dei Celtics, sebbene le cifre non siano ufficiali, ora starebbe guadagnando tra i 6 e i 7 milioni di dollari a Boston. È stato però lui stesso a dire no, perché non interessato a tornare a livello di college.

Il contratto di Woodson con Indiana non sarebbe “nemmeno vicino” allo stipendio offerto precedentemente a Stevens.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.