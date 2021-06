Per ora non sono serviti, visto che i Brooklyn Nets anche senza di loro sono agilmente sopra 2-0 nella serie, ma James Harden e Jeff Green non giocheranno neanche Gara-3. I due sono ancora infortunati e continueranno a rimanere out nella serie contro i Milwaukee Bucks, nonostante qualche progresso.

Harden si è infortunato alla coscia dopo 43” in Gara-1, mentre Green è indisponibile dalla serie contro Boston. “Va meglio, sto facendo progressi. Magari tornerò in Gara-4, vedremo, dipende dai prossimi due giorni” ha dichiarato Green davanti ai giornalisti.

Jeff Green and James Harden have been ruled out for Game 3 on Thursday against Milwaukee, Steve Nash says. Nash said both continue to show progress.

Green will play “sooner rather than later”, per Nash.

