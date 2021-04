NBA – Brooklyn Nets, ricaduta muscolare per James Harden

James Harden ha fatto il proprio ritorno in campo, dopo 2 gare di assenza, stanotte nel derby contro i Knicks. La stella dei Brooklyn Nets, principale candidato all’MVP, ha però dovuto abbandonare nuovamente il campo per una ricaduta muscolare. Harden è uscito appena al quarto minuto di gioco, senza fare più ritorno: per lui 0 punti, 1 rimbalzo e 3 assist.

James Harden has been ruled out of the remainder of tonight's game against the Knicks with right hamstring tightness, the team says. He had missed the last two games because of it.

