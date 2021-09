Fallito l’assalto a Paul Millsap, che ha scelto Brooklyn, i Chicago Bulls hanno deciso di puntellare il roster con le firme di Stanley Johnson e Alize Johnson.

Free agent forward Stanley Johnson has agreed to a deal with the Chicago Bulls, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) September 6, 2021

Free agent F Alize Johnson has agreed on a two-year, $3.6M deal with the Chicago Bulls, his agent @GeorgeLangberg tells ESPN. The Bulls had a need for power forward depth and roster offers some real opportunity for Johnson. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) September 6, 2021

I dettagli del contratto di Stanley Johnson non sono stati resi noti. Il giocatore arriva da una stagione ai Toronto Raptors con 4.4 punti di media in 61 partite: nel 2015 era stato ottava chiamata assoluta al Draft. Alize Johnson firmerà invece un biennale da 3.6 milioni di dollari complessivi. Il lungo, che di fatto è stato preso al posto di Millsap, è appena stato tagliato dai Nets proprio per fare spazio all’ex Nuggets. Nell’ultima stagione ha mantenuto 5.2 punti e 5.0 rimbalzi di media in 18 partite.

