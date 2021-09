Nell’ultima puntata del suo show su Halftime App, un’app che permette di parlare di sport con i propri followers, l’insider di Bleacher Report Jake Fischer ha sollevato alcuni dubbi sulla reale età di Sekou Doumbouya. Il giocatore è appena stato inserito nella trade tra Brooklyn e Detroit per DeAndre Jordan, nella prossima stagione militerà quindi nei Nets.

Doumbouya è nato ufficialmente il 23 dicembre 2000, avrebbe quindi quasi 21 anni: secondo Fischer ne avrebbe qualcuno di più. Nato in Guinea ma cresciuto in Francia, e per questo naturalizzato francese, il giocatore è stato quindicesima scelta assoluta nel Draft 2015 da parte dei Pistons. Nelle prime due stagioni in NBA, Sekou Doumbouya ha mantenuto 5.6 punti di media.

Non è la prima volta che su un giocatore nativo dell’Africa si sono sollevati dubbi sulla reale età. Qualche anno fa sempre Fischer aveva fatto un discorso simile su Thon Maker. Il giocatore, scelto da Milwaukee quando aveva 19 anni, in realtà ne avrebbe avuti 22-23. Ora Maker gioca in Israele.