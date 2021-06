NBA – Clippers, lo status di Kawhi Leonard e Ivica Zubac per Gara-6

I Los Angeles Clippers sono sopravvissuti a Gara-5 grazie ad uno straripante Paul George e ora sognano di portare la serie contro Phoenix a Gara-7. La partita che si giocherà tra mercoledì e giovedì sarà decisiva, ma la squadra di Tyronn Lue dovrà fronteggiare ancora assenze pesanti.

Come in Gara-5, i Clippers non avranno Kawhi Leonard, out da Gara-4 del turno precedente contro i Jazz per una distorsione al ginocchio. In forte dubbio anche Ivica Zubac, sempre per una distorsione al ginocchio: il lungo croato ha saltato l’ultima partita.

Clippers rule out Kawhi Leonard for Game 6 vs Suns because of his sprained right knee. Clippers listed Ivica Zubac as questionable after missing Game 5 because of an MCL sprain in his right knee

— Mark Medina (@MarkG_Medina) June 30, 2021