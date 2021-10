I Philadelphia 76ers, nonostante la “perdita” almeno momentanea di Ben Simmons, hanno avuto un avvio di stagione positivo. In casa Sixers però continua a tenere banco la situazione dell’australiano, che da circa una settimana era stato lontano dalla squadra perché non si sentiva “mentalmente pronto” per tornare. La franchigia gli ha dato tempo e, secondo quanto dichiarato da coach Doc Rivers, Simmons avrebbe partecipato allo shootaround prima della gara di questa notte contro Detroit.

“Ha tirato molto” ha dichiarato Rivers, che poi ha commentato anche la situazione attuale di Simmons. “La sua schiena sta meglio. È più una cosa mentale” ha dichiarato il coach, riferendosi ai problemi alla schiena paventati dal giocatore settimana scorsa. Quando e se Simmons tornerà in campo con Philadelphia, almeno per ora, non è dato sapersi. Nel frattempo la franchigia ha deciso nei giorni scorsi di smettere di multarlo.

Doc Rivers says Ben Simmons was at shootaround today — did “a lot of shooting” — Kyle Neubeck (@KyleNeubeck) October 28, 2021

Casey on Cade Cunningham: “He practiced with (the Motor City Cruise) all week. He’s going to practice with us tomorrow. There’s no set date (for his return).” — James Edwards III (@JLEdwardsIII) October 28, 2021

