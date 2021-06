La squadra alla quale tanti tifosi dei Dallas Mavericks sono più legati è senza dubbio quella della stagione 2010-11, quando un po’ a sorpresa i texani vinsero il loro primo titolo NBA contro i Miami Heat dei Big 3. Negli ultimi giorni Dallas sta cambiando molto, a partire dall’allenatore: per la panchina è stato scelto Jason Kidd, playmaker titolare della formazione che vinse nel 2011.

Ma Kidd non è l’unica “vecchia gloria” dei Mavs che sta per tornare a casa. Dirk Nowitzki da ormai un paio di settimane è Senior Advisor della franchigia, una sorta di consulente per aiutare nelle scelte di questa offseason. Secondo The Athletic però di ritorno ci sarebbero anche JJ Barea e Jason Terry, altri due membri fondamentali di quel roster.

Barea attualmente gioca in Porto Rico, suo Paese natale, dopo essere stato a malincuore tagliato dai Mavericks lo scorso dicembre. Il playmaker si ritirerà al termine della stagione e secondo Tim Cotto sarà assunto da Kidd nel proprio staff tecnico, facendo ritorno subito a Dallas. Non è invece ancora chiaro quale ruolo potrebbe avere Terry nei Dallas Mavericks.