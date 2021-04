L’amicizia tra Tobias Harris e Boban Marjanovic è una di quelle più salde e spontanee del panorama NBA. Nonostante il centro serbo abbia iniziato da un paio di anni una nuova bromance con Luka Doncic a Dallas, resta molto legato ad Harris. I due non mancano di dimostrarlo ogni volta che si affrontano in campo, purtroppo solo due volte per stagione, e nelle scorse ore sono stati protagonisti di un’intervista a Dime Magazine.

Tra i tanti temi toccati, è stato chiesto ad Harris quale sia una cosa che fa arrabbiare Marjanovic. Il lungo sembra infatti sempre amichevole e sorridente: ci sarebbe però una cosa che lo fa particolarmente infuriare.

Ciò che ho sempre adorato di Bobi è che non ha mai una cattiva giornata. Anche Stan Van Gundy lo disse: è la verità. È sempre di buon umore, a meno che non si trovi in un ristorante che non ha la zuppa. A quel punto si arrabbia.

Cosa confermata anche da Marjanovic dopo una risata:

Sul menù c’è scritto zuppa e dicono che non hanno la zuppa. Tutti mi chiedono perché mi piaccia così tanto la zuppa. Non lo so, ma è l’unica cosa: voglio mangiare la zuppa. Capisco il problema, ma mi piace la zuppa. La mia preferita? Nessuna in particolare, adoro tutte le zuppe. Sono tutte le mie zuppe preferite. Di certo quella al pomodoro è ottima, anche quella col pollo e i noodle. E ovviamente quella coi funghi. Forse quella col pollo è la mia preferita.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.