Ancora qualche attimo di tensione in una partita degli Atlanta Hawks in questi Playoff e ancora Danilo Gallinari protagonista. Dopo quanto avvenuto nella serie contro New York, stavolta il Gallo ha in un certo senso provocato Joel Embiid in Gara-2. In seguito ad un fallo dell’azzurro ai danni di Embiid, a gioco fermo, Gallinari ha tirato una spallata all’avversario, che ha reagito male.

Mentre il Gallo si allontanava dalla “scena del crimine”, è stato spinto da dietro da Embiid, che lo ha spostato di parecchi metri. Sia Gallinari che Embiid hanno preso un fallo tecnico per questo comportamento. Sanzione che non ha comunque impedito al camerunese di segnare 40 punti e trascinare i Sixers alla vittoria che ha pareggiato la serie sull’1-1. Per il Galli invece 21 punti e 9 rimbalzi in uscita dalla panchina.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.