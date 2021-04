Il mercato dei buyout è ormai alle spalle, e tra i free agent per le franchigie NBA che puntano ad un posto nei Playoff è rimasto ben poco. C’è però chi potrebbe arrivare dall’Europa, un po’ come fatto da Gabriel Deck con gli Oklahoma City Thunder. In particolare i New York Knicks starebbero guardando con estremo interesse alle possibile uscite dall’Eurolega: primo tra tutti Mike James, fuori squadra al CSKA Mosca nonostante un triennale firmato pochi mesi fa.

Secondo Marc Berman del New York Post, sarebbe proprio James uno dei principali nomi nel radar dei Knicks. Non l’unico: secondo Donatas Urbonas, un altro giocatore da tenere d’occhio e che potrebbe finire ai Knicks sarebbe Luca Vildoza. Il playmaker argentino è sotto contratto col Baskonia, che però è stato eliminato dall’Eurolega. I Knicks potrebbero accelerare per una guardia dopo che Alec Burks è stato inserito nei protocolli anti-Covid.

Hearing that not only Mike James, but also Baskonia guard Luca Vildoza is on the New York Knicks radar. https://t.co/LvOQx7LNZ2 — Donatas Urbonas (@Urbodo) April 16, 2021

Non è un segreto che Mike James stia cercando un’altra occasione in NBA, sempre stata suo obiettivo primario. Nella stagione 2017-18, l’americano ex Milano segnò 10.4 punti di media in 32 partite con i Phoenix Suns. Per Vildoza sarebbe invece la prima volta: l’argentino veste la maglia del Baskonia dal 2017 e l’anno scorso ha vinto la Liga.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.