È stata un’estate molto particolare per Dennis Schroder. Il tedesco, che era free agent, ha accettato alla fine un contratto annuale da 5.9 milioni di dollari dai Boston Celtics. Cifre già di per sé basse per i suoi standard, ma ancora inferiori se messe a confronto col quadriennale da 84 milioni di dollari da parte dei Lakers che Schroder avrebbe rifiutato a stagione in corso. Presente al Media Day di Boston, il playmaker biancoverde ha però rivelato che quella famosa offerta non sarebbe stata mai nulla di concreto.

“Non ho mai avuto quel contratto tra le mie mani“ – ha detto Schroder. – “Ne stavamo parlando, ma non mi è mai stato presentato concretamente. I soldi non sono tutto, alla fine ho comunque ottenuto un buon contratto per me e per la mia famiglia”. Pochi giorni fa lo stesso Schroder aveva scherzato su Instagram su questi soldi “persi” rifiutando l’offerta dei Lakers.

