Si è tenuto ieri a Philadelphia, come per moltissime squadre NBA, il Media Day dei 76ers. Assente scontato, ma pesante, Ben Simmons che non intende presentarsi nemmeno al training camp che prenderà il via a breve. È diritto dei Sixers multato per queste inadempienze obbligatorie da contratto e, secondo John Clark di NBCPhiladelphia, la franchigia procederà in questo senso nelle prossime ore.

Com’è noto, metà dei soldi che Simmons dovrebbe percepire per la stagione 2021-22 dovranno essergli pagati entro il 1 ottobre. La restante parte potrebbe essere completamente sottratta al giocatore, se dovesse continuare a rifiutarsi di allenarsi e di giocare. Si parla di quasi 19 milioni di dollari.

Source says Sixers are expected to enforce its right to fine Ben Simmons for his absence on media day today and training camp that starts tomorrow Daryl Morey and Doc Rivers both said they hope that Ben will join the team at some point pic.twitter.com/guXQ202I2a — John Clark (@JClarkNBCS) September 27, 2021

Durante il Media Day dei Sixers si è parlato ovviamente in larga parte del caso-Simmons. Doc Rivers e Darly Morey, in coro, hanno ribadito che vorrebbero che l’australiano cambiasse idea e rimanesse in squadra. Il presidente della franchigia ha anche aggiunto di aver già vissuto situazioni simili, conclusesi sempre con un ripensamento da parte del giocatore, e quindi di aspettarsi che la stessa cosa avvenga ora con Simmons.

Daryl Morey says he has seen the history of holdouts and most of the time the player eventually shows up so he is thinking that will happen with Ben Simmons “We expect him to be back. We expect him to be a 76er” pic.twitter.com/XnvOl08eHl — John Clark (@JClarkNBCS) September 27, 2021