Negli ultimi giorni si è parlato frequentemente di come Nikola Jokic sia forse il principale candidato alla vittoria dell’MVP. Secondo Sasha Danilovic, ad esempio, Jokic avrebbe dovuto già vincere 6 MVP in carriera. Per conquistare il premio il serbo dovrà battere la concorrenza di Joel Embiid, che ha dalla sua la possibilità di arrivare primo nella Eastern Conference con i Philadelphia 76ers. Delle quote di Embiid ha parlato Doc Rivers, coach di Philadelphia, prima della gara di questa notte.

I Sixers hanno un discreto vantaggio su Brooklyn per la prima posizione ad Est con sole 5 partite mancanti. Dalla sua, Joel Embiid ha questo dato oltre ai 29.1 punti e 10.8 rimbalzi di media. Il centro camerunese tuttavia ha disputato fin qui solo 48 partite su 67, mentre Jokic non ha saltato nemmeno un incontro.

#Sixers coach Doc Rivers on Joel Embiid ‘s MVP chances despite missing more than 25% of games this season: ‘Let’s say we get the 1 seed. I don’t see how you could (deny) his impact on our team.’

— Tom Moore (@TomMoorePhilly) May 7, 2021