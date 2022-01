Ieri, a sorpresa, i Detroit Pistons hanno annullato la trade che stava per portare in squadra Bol Bol, il quale non avrebbe passato le visite mediche. “Cose che succedono” aveva commentato coach Dwane Casey, ma a Detroit sono cose che accadono un po’ più spesso rispetto ad altre squadre. Donatas Motiejunas non ha perso tempo nel ricordare che nel 2016, quando giocava in NBA a Houston e fu ceduto a Detroit, anche lui ebbe un problema del genere.

“Quante volte la NBPA permetterà che accada?” ha chiesto il lituano rispondendo al tweet di Adrian Wojnarowski. Poi Motiejunas, che ora gioca all’AS Monaco, ha chiarito la sua reazione:

I was failed on physicals and told by Detroit doctors i will not play basketball again … 6 years laters i am still here and have many years to go . They destroying young players names and futures in NBA by doing this .

