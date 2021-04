Lo scorso 20 marzo, durante una gara contro i Clippers, LaMelo Ball aveva subito una frattura al polso che sembrava averlo messo KO per il resto della stagione. Dopo qualche giorno era iniziato a trapelare ottimismo riguardo un suo possibile recupero a stagione in corso e ora gli Charlotte Hornets hanno dato un importantissimo aggiornamento. I medici hanno dato a LaMelo l’ok per tornare all’attività sportiva individuale.

La seconda chiamata assoluta dell’ultimo Draft, secondo Adrian Wojnarowski, potrebbe tornare in campo entro 7-10 giorni.

There’s optimism that LaMelo Ball could be ready to return to the lineup in 7-10 days, source tells ESPN. https://t.co/i3and2SLWf — Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 20, 2021

Una notizia importante non solo per gli Hornets, ma anche per la corsa al Rookie of the Year, premio per il quale Ball era netto favorito prima dell’infortunio. Charlotte invece è ancora pienamente in corsa per i Playoff: ottava ad Est con un record di 28-28. Gli Hornets al momento giocherebbero il Play-in, ma i Knicks, sesti, distano solo 2 gare (e domani notte ci sarà lo scontro diretto).

Prima dell’infortunio, LaMelo Ball stava mantenendo 15.9 punti, 5.9 rimbalzi e 6.1 assist di media con gli Hornets.

