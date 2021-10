DeAndre Jordan è stata una delle ultime numerose firme dei Los Angeles Lakers in questa offseason. Il lungo è prima passato da Brooklyn a Detroit via scambio e poi è stato tagliato dai Pistons, firmando coi giallo-viola al minimo salariale. Probabilmente, visto che Anthony Davis giocherà molti minuti da 5, Jordan e Dwight Howard si contenderanno lo spot di backup, con l’ex Nets che parte un po’ dietro il tre volte Difensore dell’Anno.

Alla vigilia dell’esordio in preseason contro i Nets, coach Frank Vogel ha anticipato che Jordan, ma non solo, dovrà essere pronto a fare dei sacrifici in questa stagione. Nell’ultimo anno ai Nets, con Steve Nash, il centro aveva trovato poco spazio e questo aveva creato malumori che lo hanno poi spinto a voler cambiare aria.

Tutti in questa squadra sanno che, qualsiasi cosa sia necessaria per vincere il titolo, devono accettarla. È il requisito minimo per giocare con i Lakers. E a volte questo vuol dire anche non giocare. Tutti lo capiscono… DJ [DeAndre Jordan, ndr] finora ha avuto un’attitudine perfetta su tutto quello che stiamo cercando di fare e penso sia in linea con noi sui bisogni di questa squadra.

Frank Vogel on how DeAndre Jordan will handle inconsistent playing time video courtesy of the @Lakers: pic.twitter.com/Wmk4edkth1 — The Lakers Review (@TheLakersReview) October 2, 2021

Nella prima partita di preseason, i Lakers non schiereranno LeBron James, Russell Westbrook e Trevor Ariza.