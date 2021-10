Paul Millsap in estate ha firmato per i Brooklyn Nets e nelle prossime ore farà il proprio esordio in preseason contro i Lakers. Nelle ultime ore, su Twitter, Millsap è però stato al centro della discussione per un tweet che ha suscitato stupore e ilarità. Il veterano ha posto una domanda relativa all’acqua e alle tasse su di essa, che è risultata ai più, se non stupida, quantomeno abbastanza fuori dal mondo.

“Domanda random: se la terra è fatta al 71% di acqua, allora perché riceviamo una bolletta sull’acqua ogni mese?” si è chiesto Millsap. La risposta è quasi automatica: solo una piccola percentuale di quel 71% è potabile e ci sono dei costi per renderla bevibile e farla arrivare nelle abitazioni di ciascuno. Il giocatore è stato preso in giro, tra chi lo ha messo alla berlina e chi ironicamente ha sottolineato come essere diventato compagno di Kyrie Irving stia già dando i propri frutti.

Random question: If the earth is made up of 71% water then why do we get a water bill every month🤔? — Paul Millsap (@Paulmillsap4) October 3, 2021

Poco dopo Millsap ha pubblicato un secondo tweet, dicendo che era tutto “uno scherzo” ma di fatto ribadendo il concetto precedente: “La cosa dell’acqua era uno scherzo, ma molte persone la stanno prendendo sul serio. Paghiamo troppe tasse per dover anche pagare per tirare lo sciacquone”.

The water thing was a joke but a lot of people are taking it serious. We pay a lot of taxes to to have to pay to flush the toilet. Just saying 🤷🏾‍♂️ — Paul Millsap (@Paulmillsap4) October 3, 2021