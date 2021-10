NBA – Frank Vogel parla della chimica fra i Big Three dei Los Angeles Lakers

In estate i Los Angeles Lakers hanno rivoluzionato il loro roster, riuscendo a rinforzarlo con l’arrivo di diversi giocatori. Fra questi spicca sicuramente Russell Westbrook che forma così un terzetto stellare con LeBron James e Anthony Davis.

Nonostante ciò la pre-season dei Lakers è stata disastrosa, con sei sconfitte su altrettante partite. KO che però non sembrano preoccupare l’allenatore Frank Vogel.

LeBron, Davis e Westbrook hanno voglia di giocare insieme e capire come coesistere, penso che la chimica fra di loro sia già molto forte. Westbrook non dovrà cambiare il suo modo di giocare, gli ho solo chiesto di essere aggressivo anche senza palla. I ragazzi si stanno conoscendo, cercando di capire come sistemarsi in campo quando il pallone ce l’ha qualcun altro oppure come difendere insieme.