Salta la terza panchina NBA al termine della stagione regolare. Gli Charlotte Hornets, che hanno perso il Play-in contro gli Atlanta Hawks e sono stati eliminati subito dalla postseason, hanno deciso di esonerare coach James Borrego. Una notizia abbastanza sorprendente, visto che Charlotte, nonostante la delusione del Play-in, aveva migliorato il proprio record di 10 vittorie rispetto alla scorsa stagione.

Borrego era alla sua prima esperienza da head coach fatta eccezione per una parte di stagione ad interim ad Orlando. A Charlotte, il tecnico ha allenato per 4 stagioni mancando sempre i Playoff ma centrando per due volte il Play-in. Quest’anno, con un record di 43-39, la sua migliore stagione.

