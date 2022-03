Sono arrivati i risultati della risonanza magnetica al piede sinistro di Steph Curry, infortunatosi dopo un contatto con Marcus Smart nella gara di ieri notte. La superstar dei Golden State Warriors era stata costretta ad abbandonare il campo nel secondo quarto, ma per fortuna non sono state evidenziate fratture. Secondo Shams Charania, Curry avrebbe riportato la distorsione del legamento del piede e per questo sarà out a tempo indeterminato. Il giocatore, stando a quanto scritto invece da ESPN, dovrebbe recuperare comunque per l’inizio dei Playoff, anche se vedrà degli specialisti nei prossimi giorni.

Warriors star Stephen Curry has been diagnosed with a sprained ligament in left foot that will sideline him indefinitely, sources tell @TheAthletic @Stadium. X-rays on the foot returned negative Wednesday night – meaning no fracture or major damage, a sigh of relief.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2022