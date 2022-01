Ben Simmons con ogni probabilità non si muoverà entro la trade deadline del 10 febbraio, motivo per il quale rimarrà quasi sicuramente out per il resto della stagione, in attesa di una trade in estate. In queste settimane i Philadelphia 76ers hanno ascoltato diverse offerte, tra le quali anche quella dei Detroit Pistons rivelata nei giorni scorsi. Ora ne è stata riportata un’altra, fatta dagli Atlanta Hawks e comprendente, tra gli altri, anche Danilo Gallinari.

Secondo quanto riportato da HoopsHype, Hawks e Sixers avrebbero discusso di uno scambio che avrebbe dovuto portare Ben Simmons ad Atlanta in cambio di John Collins, Bogdan Bogdanovic e Danilo Gallinari. La trattativa si è arenata perché Philadelphia avrebbe tentato di inserire nell’affare Tobias Harris, che oltre ad avere uno stipendio quasi alto come quello di Simmons non era nemmeno di interesse per Atlanta.