Gli Houston Rockets sono da qualche giorno matematicamente fuori dalla corsa Playoff, nonostante comunque non ci avessero mai davvero provato dopo la partenza di James Harden. I texani sono ultimi ad Ovest con un record di 15-46 e come se non bastasse ora hanno perso anche John Wall.

Il playmaker dei Rockets verrà tenuto fuori per il resto della stagione, quindi per le prossime 11 partite, a causa di un problema muscolare. È probabile che Wall si operi al ginocchio durante la offseason. Si conclude così la stagione dell’ex Wizards, tornato in campo quest’anno dopo quasi 2 stagioni di assenza a causa di alcuni gravi infortuni. John Wall ha disputato in totale 40 partite su 72, mantenendo 20.6 punti e 6.9 assist di media, cifre alla fine di poco inferiori a quelle della stagione 2018-19.

