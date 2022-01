È arrivato l’atteso provvedimento disciplinare nei confronti di Kevin Porter Jr e Christian Wood da parte degli Houston Rockets, dopo i fatti sabato notte. Il primo aveva lanciato un oggetto all’indirizzo dell’assistente John Lucas durante l’intervallo, lasciando addirittura l’arena prima dell’inizio del secondo tempo. Il secondo si era rifiutato di entrare in campo nella seconda metà della gara, dopo non essere partito in quintetto per aver saltato un tampone obbligatorio.

I Rockets hanno sospeso Porter Jr e Wood per la gara di oggi contro Philadelphia, nonostante abbiano viaggiato con la squadra. La speranza di Houston è che questo basti, visto che si tratta dei due migliori giocatori a roster se si esclude John Wall, finora mai utilizzato.

Reporting with @ESPN_MacMahon: The Houston Rockets are suspending Kevin Porter Jr., and Christian Wood for tonight’s game against the Philadelphia 76ers, disciplining both for poor behavior surrounding Saturday’s loss to Denver.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 3, 2022