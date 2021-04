Dopo il taglio da parte dei Sacramento Kings, le porte della NBA sembravano potersi chiudere definitivamente per Jabari Parker. La seconda scelta assoluta del Draft 2014 ha però trovato un’altra opportunità, forse l’ultima davvero: i Boston Celtics lo firmeranno con un biennale. Per fare spazio a Parker, i Celtics taglieranno Moe Wagner, arrivato alla trade deadline da Chicago per Daniel Theis.

Jabari Parker, che ha ancora solo 26 anni, era considerato il “nuovo LeBron James” prima del Draft, ma non ha mai rispettato le aspettative. Boston sarà la sua sesta squadra in 7 stagioni di NBA, nonché la quinta nelle ultime 3. Quest’anno il giocatore era sceso in campo solo 3 volte a Sacramento, producendo 2.7 punti e 2.0 rimbalzi di media.

Jabari Parker — the former No. 2 overall pick — has agreed to a two-year deal with the Celtics, sources said. Parker, a career 14.8 points per game scorer, gives Boston some depth in frontcourt. https://t.co/MBe2PXC5Fu — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2021

The Celtics are waiving Moe Wagner to create roster space for Jabari Parker, sources tell @TheAthletic @Stadium. Wagner has averaged nearly six points and three rebounds this season, and was productive in his starts in Washington prior to being traded. — Shams Charania (@ShamsCharania) April 16, 2021

Wagner potrebbe diventare un giocatore interessante sul mercato per qualche squadra in cerca di un lungo. Il centro, 25° scelta assoluta al Draft 2018, ha segnato 7.1 punti di media con Washington e 1.2 con i Boston Celtics in questa stagione.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.