Nelle scorse ore è stato annunciato, anche dalla stessa franchigia, che Dwyane Wade è diventato un’azionista degli Utah Jazz. Una notizia che ha sorpreso molti, ma è stata applaudita da diversi colleghi, come ad esempio Chris Paul. È comunque strano che Wade, bandiera dei Miami Heat per tutta la carriera, ha deciso di investire in un’altra franchigia.

Wade ha ricevuto, tra i tanti complimenti, anche quelli di Micky Arison, proprietario degli Heat. Non sono però state delle normali congratulazioni: Arison, con il quale Dwyane Wade ha sempre avuto un buon rapporto, è sembrato un po’ risentito per la scelta del suo ex giocatore.

“Voglio congratularmi con Dwyane per il recente annuncio” – ha esordito Arison – “Abbiamo discusso di un suo ingresso nella nostra proprietà dopo il suo ritiro, ma non era ancora pronto per un passo del genere all’epoca. Certamente sono deluso dal fatto che non ci abbia ripensato. Detto questo, gli auguro buona fortuna e tutto il successo possibile con i Jazz. Dwyane sarà un Heat per sempre”.

