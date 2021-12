In queste ore Los Angeles Lakers e Cleveland Cavaliers stanno limando gli ultimi dettagli prima di ufficializzare lo scambio che porterà Rajon Rondo in Ohio, per sostituire l’infortunato Ricky Rubio. Sarà uno scambio poco dispendioso per Cleveland, che cederà ai Lakers Denzel Valentine.

Rondo si unirà ai Cavaliers non appena uscirà dai protocolli anti-Covid, nei quali si trova da qualche giorno. I Lakers invece taglieranno subito Valentine, 2.9 punti di media questa stagione, visto che ha un contratto solo parzialmente garantito (847.000 dollari su quasi 2 milioni quest’anno). I giallo-viola così facendo libereranno anche un posto nel roster per firmare un free agent o uno dei giocatori aggiunti solo temporaneamente causa-Covid.

ESPN Sources: The Cavaliers have agreed to trade Denzel Valentine to the Lakers to acquire Rajon Rondo. The Lakers are expected to waive Valentine’s partially-guaranteed deal and create an open roster spot.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 31, 2021