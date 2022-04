Mentre scriviamo, Joel Embiid è in campo per Gara-4 contro i Toronto Raptors. Il centro camerunese sta però giocando su un infortunio al pollice della mano destra, che per ora i Sixers sono riusciti ad arginare. Le condizioni di Embiid, da sempre molto fragile fisicamente, preoccupano e non poco. Prima di Gara-4, Doc Rivers ha rilasciato delle dichiarazioni ben poco rassicuranti:

La cosa buona è che l’infortunio non può peggiorare. Siamo preoccupati, ma le cose stanno così. Non è un bell’infortunio, dirò solo questo.

Insomma Rivers non ha voluto entrare nel dettaglio e Philadelphia spera di chiudere al più presto la serie contro Toronto, nella quale è avanti 3-0. Embiid nelle prime tre partite della sfida ha segnato 27.7 punti di media con 13.0 rimbalzi. Il sospetto è che abbia subito danni ad un legamento del pollice.

Rivers, when asked directly if Embiid has a ligament tear: “It’s not a good injury. I’ll leave it at that.” https://t.co/VUuvDSyh3K — Tim Bontemps (@TimBontemps) April 23, 2022