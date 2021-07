NBA – Il saluto di Westbrook ai tifosi dei Wizards dopo la trade con i Lakers

Russell Westbrook è stato ceduto giovedì ai Los Angeles Lakers dai Washington Wizards in una trade NBA. Prima di trasferirsi in California, si è però preso il tempo per ringraziare i tifosi della capitale per il loro supporto durante una stagione difficile e segnata dalla pandemia, che ha compreso il breve periodo di Russ nel District of Columbia.

Russell Westbrook ha inviato il seguente messaggio ai fan dei Wizards via Twitter prima di trasferirsi in NBA ai Lakers:

“Grazie DC! Hai accolto me e la mia famiglia a braccia aperte sin dal primo giorno. Tutti, dal front office, allo staff tecnico, agli allenatori, ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Sono grato che abbiate creduto in me e mi abbiate supportato in ogni fase del percorso. Sono fortunato ad aver fatto parte di un’organizzazione così forte. Non ci è voluto molto per creare una casa a Washington e sarò per sempre grato e apprezzerò la mia esperienza con l’organizzazione. Grazie!#thedistrict”.

I’m blessed to have been a part of such a stand up organization. It didn’t take long to make a home in DC, and I will forever be grateful and appreciative of my experience with the organization. Thank you! #thedistrict

— Russell Westbrook (@russwest44) July 30, 2021