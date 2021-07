Russell Westbrook che va ai Los Angeles Lakers significa molte cose. Prima di tutto, LeBron James e Anthony Davis ottengono la loro terza stella per aiutarli a riportarli alla lotta per il titolo. Ma un effetto di fondo è che potrebbe significare la fine dell’era di Alex Caruso con la maglia dei Lakers in NBA.

Alex Caruso è un free agent in questa offseason e con i Lakers che pagano ben oltre 100 milioni di dollari di stipendi solo tre giocatori NBA, non ci sarà abbastanza torta per Caruso per ottenere un pezzo abbastanza grande. Ciò arriva tramite una notizia di Bill Reiter di CBS Sports, che ha parlato a lungo di quali siano le ramificazioni della trade che ha portato Russell Westbrook in California.

“Mi è stato detto da fonti certe che questa potrebbe essere la fine dell’era di Alex Caruso ai Los Angeles Lakers . Non tutti nell’organizzazione dei Lakers sono innamorati di Caruso come alcune delle altre persone che siedono sugli spalti e lo acclamano. Con Westbrook lì adesso, ovviamente, potrebbe essere superflua la sua presenza all’interno del roster”.

Sappiamo che decide LeBron. E LeBron apprezza moltissimo Alex Caruso, perciò non è così scontato che non verrà rinnovato, anche se dobbiamo portarci a casa questo rumors…

