NBA – Gli Utah Jazz sono la prima squadra a qualificarsi ai Playoff

Non è nemmeno servito che scendessero in campo: con il successo di Memphis su Portland, gli Utah Jazz hanno acquisito la certezza matematica dei Playoff. La squadra, al momento capolista ad Ovest, è la prima franchigia a conquistare il pass per la post-season in questa stagione (mentre alcune sono già sicure di non poterci arrivare). I Jazz attualmente hanno un record di 44-16, 2 gare di vantaggio su Phoenix Suns e Los Angeles Clippers.

È il quinto anno consecutivo che gli Utah Jazz centrano i Playoff, resta ora da vedere con quale seed. Al momento Utah è anche priva di Donovan Mitchell, infortunatosi alla caviglia.

Jazz are the first team in the NBA to clinch a playoff berth this season 🔥 pic.twitter.com/ODg1Z51Qem — Bleacher Report (@BleacherReport) April 25, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.