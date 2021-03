NBA – James Harden e coach Silas condividono un momento nel pre-partita

A gennaio James Harden non aveva lasciato gli Houston Rockets in punta di piedi, scatenando anzi un polverone con alcune sue dichiarazioni e il comportamento a tratti molto poco professionale. Da allora molto è cambiato: il Barba sta trovando successo ai Brooklyn Nets, mentre i Rockets sono in pieno rebuilding e nei bassifondi della NBA, avendo perso anche 20 partite consecutive tra febbraio e marzo.

Ieri notte Harden ha affrontato per la seconda volta i Rockets da avversario, stavolta al Barclays Center di Brooklyn. Prima della partita la stella dei Nets è andato a salutare coach Stephen Silas e tutto il suo staff, condividendo con il suo ex allenatore, seppur per poco tempo, un abbraccio e qualche sorriso.

Harden showing love to Stephen Silas and the Rockets bench before the game 🙏 pic.twitter.com/uzh9e73ked — Bleacher Report (@BleacherReport) March 31, 2021

Solo pochi giorni fa Rafael Stone, GM dei Rockets, aveva ribadito di essere soddisfatto dello scambio fatto a gennaio per cedere Harden. Lo stesso giocatore, nonostante i malumori degli ultimi mesi a Houston, ha più volte ribadito il proprio amore per la città ed espresso rammarico per non essere riuscito a vincere un titolo in Texas.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.