NBA – Vincent Poirier critica Doc Rivers: “Siamo pur sempre esseri umani”

La carriera NBA di Vincent Poirier potrebbe essere definitivamente finita con il taglio, arrivato nei giorni scorsi, da parte dei Knicks. Il centro francese, nella Lega dal 2019, era appena arrivato a New York dai Philadelphia 76ers alla trade deadline in uno scambio a tre con Oklahoma City.

Intervistato da Le Parisien, Poirier non ha però risparmiato una critica a coach Doc Rivers per come lo ha trattato dopo lo scambio. L’ex Baskonia si è lamentato in particolare del fatto di non aver ricevuto nemmeno un messaggio di in bocca al lupo da parte dell’allenatore, dopo lo scambio.

Il coach non mi ha mandato nemmeno un messaggio, e so che ad altri lo ha mandato. Non sto chiedendo che mi faccia i complimenti, ma almeno un messaggio per augurarmi buona fortuna… Non siamo oggetti, siamo pur sempre esseri umani. Il minimo è mandare un messaggio per dire che la situazione era complicata, ma ringraziare per la professionalità. Anche una cosa di facciata, nonostante magari non lo pensi.

Poirier ha a malapena giocato con i 76ers in questa stagione, dopo la scorsa ai Boston Celtics. In 10 partite con i Sixers a 3.9 minuti di media ha prodotto 0.8 punti a partita. Il giocatore ha commentato proprio il suo scarso utilizzo in entrambe le stagioni in NBA:

È frustrante perché non ho mai avuto una chance di mostrare quello che potessi portare alla squadra. Ma sappiamo che la NBA è un mondo a parte. Ho giocato a Boston e a Philadelphia, due squadre ben attrezzate. Difficile in casi del genere pretendere qualcosa. Devi essere al posto giusto al momento giusto, a volte si trasforma in un nulla di fatto. In queste situazioni non c’è molto che si possa fare, ma è stata comunque una bella esperienza. La NBA era un obiettivo, ma non voglio rimanerci solo per dire di esserci. Voglio avere il mio spazio e il mio minutaggio, se non riesco ad averlo, cioè se la NBA non mi vorrà più, non rimarrò.

