Dopo una carriera da giocatore NBA di 14 anni, Jared Dudley ha deciso di trasferirsi dai Los Angeles Lakers ai Dallas Mavericks. Tuttavia, non indosserà più la maglia da gioco. Si unirà allo staff tecnico di Jason Kidd come assistente allenatore, come riportato da Marc Stein.

I Mavericks sono in trattative avanzate per assumere il veterano NBA di 14 anni Jared Dudley come assistente allenatore, dicono fonti della lega. Dudley ha trascorso le ultime due stagioni come voce chiave dello spogliatoio con i Lakers e ha vinto un campionato nel 2020.

The Mavericks are in advanced discussions to hire 14-year NBA veteran Jared Dudley as an assistant coach, league sources say.



Dudley spent the last two seasons as a key locker-room voice with the Lakers and won a championship in 2020.



More NBA from me: https://t.co/LGN9cVpeGP — Marc Stein (@TheSteinLine) August 24, 2021

Jared Dudley ha trascorso gli ultimi due anni NBA con i Lakers e ha giocato per 7 squadre nei suoi 14 anni di carriera ma tra quelle 7 squadre non c’erano i Dallas Mavericks, quindi sarà una nuova squadra in una nuova città con un nuovo ruolo per l’ex NBA di lunga data. E avrà la possibilità di lavorare con la superstar Luka Doncic.

L’opportunità di stare fianco a fianco con lo sloveno sarà molto stimolanto e probabilmente Jason Kidd l’ha scelto anche per questo motivo. Siamo certi che Dudley avrà una grande carriera anche in panchina perché era un cervello in campo. Inoltre porterà ulteriore esperienza ai giovani Mavs.

Leggi anche: L’emblematica risposta di Klay Thompson a Monta Ellis quando gli disse che tirava troppo per un rookie