Domani notte Philadelphia 76ers e Atlanta Hawks si affronteranno in Gara-1 delle Semifinali di Conference, dopo che entrambe hanno passato il primo turno per 4-1. I Sixers hanno ancora il serio dubbio Joel Embiid: il centro si è infortunato al ginocchio in Gara-4 contro Washington, saltando Gara-5.

In vista di Gara-1, Embiid è stato classificato come “questionable” da Philadelphia, rimane quindi in forte dubbio e al 50% non giocherà. Nella precedente partita senza il centro, i Sixers hanno giocato quasi del tutto senza centri, schierando Ben Simmons da unico lungo in quintetto e facendo giocare qualche minuto a Dwight Howard.

Sources: 76ers‘ Joel Embiid (small meniscus tear) is listed questionable for Game 1 of East semifinals vs. Atlanta on Sunday. Embiid will go through treatment and workout to determine final playing status. — Shams Charania (@ShamsCharania) June 5, 2021

Sebbene Howard abbia rilasciato dichiarazioni positive sulle condizioni di Embiid, Doc Rivers ha detto che la sua stella per il momento non è ancora realmente tornato a disposizione neanche in allenamento. “Oggi in allenamento Embiid ha fatto quello che poteva fare” ha dichiarato il coach dei Sixers.

Doc Rivers: Joel Embiid “did what he could do” today at practice. Still no live action. — Noah Levick (@NoahLevick) June 5, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.