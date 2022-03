Jusuf Nurkic alla fine è stato multato di 40.000 dollari dalla NBA per il confronto con il tifoso degli Indiana Pacers di un paio di giorni fa. Il centro bosniaco, alla fine della gara, era stato ripreso andare a muso duro contro un ragazzo in prima fila e lanciare il suo telefono per terra.

Chris Haynes di Yahoo!Sports ha però svelato i retroscena dello scontro, cioè quello che il tifoso ha fatto per provocare la rabbia di Nurkic. Secondo quanto riportato, il ragazzo avrebbe insultato i familiari del lungo dei Blazers, chiamando sua madre “trash”, “spazzatura”, e soprattutto la defunta nonna “bitch”, “put***a”. La nonna di Nurkic è morta nel 2020 a causa del Covid-19. Queste volgari provocazioni, probabilmente unite alla rabbia per una sconfitta di 31 punti, hanno portato il giocatore oltre la soglia della sopportazione.

Per ora il tifoso dei Pacers non ha ricevuto alcuna punizione.

The fan who Portland Trail Blazers center Jusuf Nurkic confronted in Indiana allegedly shouted “your mom is trash” and said his “grandma’s a b**tch,” league sources tell @YahooSports. Nurkic’s grandma passed away of COVID-19 in 2020.

