Nella giornata di ieri avevamo parlato della clamorosa prestazione di Kevin Porter Jr contro Milwaukee, una partita che gli aveva portato i complimenti di mezza NBA compresi quelli di James Harden. Il talento degli Houston Rockets ha segnato 50 punti con 11 assist nonostante sia stato marcato, per gran parte del tempo, da Jrue Holiday, uno dei migliori difensori della Lega.

Quando marcato da Holiday, Porter Jr ha segnato addirittura 20 punti in 8′, tirando 7/11 dal campo. In un’occasione, l’ex Cavs ha lasciato sul posto il suo avversario con un crossover ed ha segnato in sottomano. Nel post-partita Kevin Porter Jr, sicuramente una personalità molto forte, si è anche lasciato andare ad una presa in giro a Holiday nello spogliatoio dei Rockets. Frase “catturata” per caso da una diretta Instagram avviata dal compagno Kenyon Martin Jr.

“Avete visto Jrue? Ho fatto ballare il suo c**o per tutto il ca**o di campo!” ha esclamato Porter Jr parlando in compagni, evidentemente soddisfattissimo della sua prestazione.

Kevin Porter Jr when guarded by Jrue Holiday last night: 20 points

7-11 FG

4-6 3PT

8:16 matchup mins “You see Jrue? I was sliding his a** all around the f***ing court” – KPJ pic.twitter.com/YW07N3XFt3 — arian (@arxanii) April 30, 2021

