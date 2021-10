Finora, Kyrie Irving si era allenato con i Brooklyn Nets perché la prima parte del training camp si svolgeva a San Diego. Il playmaker era anche in panchina, in borghese, per l’esordio in preseason contro i Lakers allo Staples Center. Ora che però i Nets sono tornati a New York, Irving non può più partecipare alle attività della squadra perché non è vaccinato e le leggi della città glielo impediscono. Oggi il giocatore ha saltato il suo primo allenamento, qualcosa destinato a ripetersi a oltranza finché non deciderà di sottoporsi alla dose.

Irving è uno dei pochi giocatori NBA ancora non vaccinati: è stato stimato che manchino all’appello meno del 5% degli atleti. Per ora però, nonostante i tentativi di Kevin Durant di convincerlo, la possibilità di perdere gran parte dello stipendio annuale non è stato un deterrente per il giocatore dei Nets. Mancano un paio di settimane all’inizio della stagione regolare e Brooklyn continuerà ad insistere con la propria stella per evitare di doverne fare a meno non per un infortunio ma per una scelta personale.

Kyrie Irving did not attend Nets practice today, sources tell me and @Alex__Schiffer. Irving is currently ineligible for home games and practices because of NYC’s vaccination requirement. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 5, 2021