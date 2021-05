DeAndre Ayton è probabilmente stato il co-MVP di Gara-1 per i Phoenix Suns insieme a Devin Booker. Il centro, alla sua prima partita in carriera nella postseason, ha chiuso con 21 punti, 16 rimbalzi e 10/11 al tiro, battendo i Lakers.

Tra tutti gli avversari dei Lakers nei Playoff, Ayton è diventato l’unico oltre a Bill Russell a tirare con almeno il 90% dal campo in una partita da almeno 20 punti e 15 rimbalzi. Praticamente una prestazione perfetta. Russell, una delle più grandi nemesi della storia dei Lakers, ci riuscì in Gara-2 delle Finals 1965, ovviamente con la maglia di Boston. In quell’occasione Russell aveva chiuso con 23 punti, 25 rimbalzi, 10 assist e 10/11 al tiro, i Celtics avrebbero poi vinto la serie 4-1.

