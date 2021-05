Come se non bastassero le numerose sconfitte e il nuovo acciacco alla caviglia di LeBron James, per i Los Angeles Lakers si aggiunge ora un problema forse ancor più grave. I protocolli NBA anti-Covid hanno infatti fermato per 10-14 giorni Dennis Schroder, probabilmente vittima di contagio o a stretto contatto con un positivo. Il playmaker tedesco sarà quindi indisponibile per circa 2 settimane.

Lakers guard Dennis Schroder is expected to miss 10-to-14 days due to health and safety protocols, sources tell me and @billoram. Schroder entered protocols on Sunday. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 3, 2021

Schroder sta segnando 15.5 punti di media con 5.8 assist in questa stagione, risultando spesso fondamentale per i Lakers. Il giocatore sarà comunque a disposizione per i Playoff, la paura è che però la sua assenza faccia sprofondare ancor di più i giallo-viola in classifica, condannandoli al Play-in. Al momento LA è appaiata a Dallas e Portland sul 36-28, sesta perché avente gli scontri a favore con i Blazers ma a sfavore con i Mavericks.

