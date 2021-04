NBA – Lakers, forse arrivano buone notizie da Anthony Davis

Sembra che si stia finalmente avvicinando il rientro in campo di Anthony Davis. Un paio di giorni fa, LeBron James aveva pubblicato un post su Instagram in cui “avvertiva” la NBA di prepararsi al ritorno suo e di AD, senza dare maggiori dettagli. Secondo ESPN, Davis potrebbe scendere in campo entro una decina di giorni o al massimo due settimane.

Anthony Davis sarà rivalutato quando i Los Angeles Lakers rientreranno dalla serie di trasferte ad Est, ovvero verso la metà della prossima settimana. L’ultima gara disputata dal lungo giallo-viola risale ormai al 15 febbraio, molto prima dell’All Star Game che Davis ha saltato. Sembra ora che il giocatore si stia mettendo alle spalle il problema al tendine d’Achille che lo ha tormentato in questa prima parte di stagione.

Prima dell’infortunio, AD stava mantenendo 22.5 punti e 8.4 rimbalzi di media. Senza di lui (e senza LeBron per numerose partite), i Lakers hanno un record di 11-13. I giallo-viola sono attualmente quinti ad Ovest, superati da Denver e Clippers.

The timeline @wojespn reported was 10 days to two weeks from today, which would be 7-10 days from the time of the re-evaluation. https://t.co/BYYsf7GMKw

— Dave McMenamin (@mcten) April 11, 2021