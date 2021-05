La vita privata di Lamar Odom è sempre stata al centro di grandi speculazioni e scandali. Famosi i problemi di droga che l’ex giocatore NBA sembra essersi messo alle spalle, qualche mese fa la sua ultima fidanzata aveva commentato la loro rottura in modo preoccupante. Ora per Odom un ulteriore grattacapo: la sua ex storica, con la quale ha avuto 2 figli ad inizio anni 2000 più un terzo tragicamente morto nel 2006, gli ha fatto causa.

L’accusa nei confronti di Lamar Odom è di non aver pagato gli alimenti ai figli avuti con la donna, Liza Morales, dal giugno scorso. Oltre a questo, l’ex giocatore dei Lakers avrebbe violato più volte l’accordo che entrambi avevano firmato nel 2015. In particolare, secondo quanto riportato da Page Six, Odom dovrebbe pagare 6.000 dollari mensili per il mantenimento dei figli e le rate del college, oltre ad un’assicurazione sulla vita con un premio di 9 milioni di dollari. Per quasi un anno, secondo quanto scritto da Morales, sarebbe stato insolvente.

