LaMelo Ball è stato tra gli assoluti protagonisti della seconda notte di stagione NBA. I suoi Charlotte Hornets hanno sconfitto gli Indiana Pacers 123-122 in rimonta, proprio grazie a 31 punti, 9 rimbalzi e 7 assist in 29′ del Rookie of the Year dello scorso anno.

Ad assistere alla prova di LaMelo c’era tutta la famiglia: suo padre LaVar, sua madre Tina e perfino il fratello LiAngelo, che giocherà in G-League proprio con l’affiliata degli Hornets. A far parlare della stella di Charlotte non c’è stata però solo la prestazione di assoluto valore. LaMelo ha infatti sfoggiato un outfit molto eccentrico dopo la gara: un completo giallo acceso, con tanto di cappotto dello stesso colore.

Il look, postato anche su Instagram direttamente dal garage dello Spectrum Center, è stato abbinato anche al SUV Lamborghini di LaMelo, che è dello stesso identico colore.

