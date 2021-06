NBA – LaMelo Ball vince il Rookie of the Year 2020-21

Il penultimo premio individuale della stagione regolare 2020-21 è stato assegnato, anche se non ancora ufficialmente. Adrian Wojnarowski ha infatti anticipato che LaMelo Ball, terza chiamata assoluta all’ultimo Draft, ha vinto il Rookie of the Year. Nonostante abbia perso oltre un mese per un infortunio al polso, Ball ha avuto un grandissimo impatto nella stagione degli Charlotte Hornets, che sono arrivati decimi e si sono qualificati al Play-in, perdendo contro Indiana.

LaMelo, che è arrivato davanti agli altri due finalisti Anthony Edwards e Tyrese Haliburton, ha mantenuto 15.7 punti, 5.9 rimbalzi e 6.1 assist nella sua prima stagione in NBA.

And the NBA’s Rookie of the Year goes to … LaMelo Ball, sources told @wojespn 🏆 pic.twitter.com/5cZK4VAadr — ESPN (@espn) June 16, 2021

